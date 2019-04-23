Hastanede 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Medical Park Elazığ Hastanesi'nde çocuklar için özel bir etkinlik yapılarak bayramları kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Medical Park Elazığ Hastanesi'nde etkinlik düzenlendi. Hastaneye gelen çocuklar, palyaço tarafından karşılandı. Çocuklarla yakından ilgilenen hastane personeli, velilerle sohbet ederek bilgilendirme yaptı. Ardından etkinlikte çocuklarla boyamalar yapılıp, çeşitli oyunlar oynandı. Minik ziyaretçilere, Türk bayrağı, yapboz, balon ve çeşitli hediyeler verildi. Bayram kutlamaları nedeniyle hastanede yatan ve tedaviye gelen çocukların, hastalıklarını unutup bayramı hissetmeleri sağlandığı etkinlikte, 2'nci sınıf öğrencisi Bade Yılmaz'da şiir okudu.

Çocukların güzel bir gün geçirip, mutlu olmalarının sağlanması için böyle bir etkinlik yaptıklarını belirten Hastanenin Kurumsal İletişim Müdürü Esin Yamaç Erten, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Medical Park ailesi olarak, hastanemizin çocuk sağlığı ve hastalıkları kliniğinde palyaço ile tavşan kostümlü gösteri organize ettik. Burada hem çocuklar hem aileleri oyunlara eşlik ettiler ve çok mutlu oldular. Çocuklara ve ailelere çeşitli ikramlıklar sunduk ve hediyeler takdim ettik. Bugün, onların günüydü. Gönüllerince neşe dolu bir gün geçirmeleri için elimizden geleni yaptık. Onları mutlu edip hafif bir tebessüm oluşturabildiysek ne mutlu bizlere. Bu vesile ile kurumum adına tüm dünya çocuklarının, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını canı gönülden kutluyorum”dedi.