İhlas Haber Ajansı

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Havaya ateş açan 2 şüpheli yakalandı

Elazığ’da havaya ateş açan 2 şüpheli jandarma tarafından silahlarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ'da havaya ateş açan 2 şüpheli jandarma tarafından silahlarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.


Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı devriyeler 7/24 görev yapıyor. Bu çerçevede Harput Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı devriyeler Harput Mahallesi Danişment Küme Evleri mevkiinde devriye esnasında havaya ateş açan 2 şüpheliye müdahale etti. Jandarma ekiplerince şüphelilerde bulunan 2 adet av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ve silahlara ait 17 adet av tüfeği fişeği, 8 adet 7.65 mm. tabanca mermisine el kondu. Ayrıca şüphelilerin üzerinde yapılan arada sonucunda 5 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.


Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

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