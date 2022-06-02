İhlas Haber Ajansı

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Havuza düşen ineği vatandaş kurtardı

Elazığ’da havuza düşen ineği vatandaş kurtardı.

Elazığ'da havuza düşen ineği vatandaş kurtardı.


Olay Baskil ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şituşağı köyünde Paşa Görez'e ait inek otladığı esnada su dolu havuza düştü. Havuzdan ses geldiğini fark eden Mehmet Balin isimli vatandaş, havuza doğru gittiğinde ineğin suda olduğunu gördü. Bunun üzerine Balin, ineği kendi imkanları ile çekerek havuzdan çıkardı. İneğin sahibi Görez, Balin'e teşekkür etti.


O anlar bir vatandaşın cep telefonu ile kayıt edildi.

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