Elazığ'da başlatılan 'Haydi Çocuklar Camiye' Projesinin ödül töreni düzenlendi.

Maden İlçesi Atatürk Ortaokulu konferans salonunda gerçekleşen programa Kaymakam İdil Özdemir Doğan, İl Müftüsü Selami Aydın, İlçe Müftüsü İrfan Çavaş, kurum müdürleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra açılış konuşmasını yapan İlçe Müftüsü İrfan Çavaş, gençlerin gelecek olduğunu, yarıyılda olduğu gibi yılın tüm günlerinde camilerin genç ve çocukların cazibe merkezi olarak değerlendirdiğini ifade etti.

İl Müftüsü Aydın ise gençliğin öneminden bahsettikten sonra bu manzara karşısında duyduğu memnuniyeti dile getirip programda emeği geçen herkese, öğrencilere ve ailelerine teşekkür etti.

Program sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.