Hayvanlara tuttuğu dairede bakıyor

Elazığ'da tuttuğu evde tür tür balık, kuş ve tavuğa bakan 26 yaşındaki Murat Polat, hem ekonomik kazanç sağlıyor, hem de imkanları ölçüsünde sokak hayvanlarına destek oluyor.

Murat Polat (26), özel olarak tuttuğu evde 15 tür kuş, 6 tür papağan, 5 cins tavuk ve 30 cins balık olmak üzere çok sayıda hayvana bakıyor. Evin her bir odasını farklı hayvan bulunan ev hayvanat bahçesini aratmıyor. Aynı zamanda ürettiği kuş, tavuk ve balıkların ticaretini yapan Polat, elde ettiği parayı hayvanların yiyeceği ve aynı zamanda sokak hayvanları için harcıyor. Bazen sokak hayvanlarını tedavi ettiren Polat, kış günlerinde ise onlara mama ve yem alıyor.

Evi 5 yıl önce kiraladığını ifade eden Murat Polat, “Burada hayvan türlerine bakıyorum. Ayrıca tavuk da var. Onun haricinde balık ve sokak hayvanlarına da bakıyorum. Ürettiğim hayvanları satıyorum. Elde ettiğim gelir ile de hayvanlara yem ve ilaç alıyorum. Sokak hayvanlarına elimden geldikçe bakıyorum. Burayı gelip gezmek isteyenlerde oluyor. Hayvanların yemlerini alıp gelip besleyenler de oluyor" dedi.

Çekoslovak muhabbet kuşlarının 40-50 liradan, Şow Jumbo muhabbet kuşlarını ise 750 lira ile 4 bin lira arasında sattığını ifade eden Polat, "En pahalı kuşum şow jumbo 6 bin TL. İlerleyen zamanda daha büyük bir alanda daha fazla hayvan çeşidi yapmak istiyorum. Küçüklükten gelen bir hayvan sevgisi zamanla büyüdü bu hale geldi. Sabah saat 6-9 arası buraya gelerek bütün kuşlara tek tek bakıyorum. Akşam yine uğruyorum temizliği ile uğraşıyorum. Tedavi olması gerekenlerle uğraşıyorum” diye konuştu.

1-2 aydır buraya geldiğini söyleyen Reşit Olcay Öskan da, “Hayvan sever insan burada oturup sabaha kadar mutlu olabilir. Hayvanları izlemek ve seslerini duymak insanı rahatlatıyor. Hayvanların mutluluğunu seslerinden ve tüy kabarmalarına göre anlaşılıyor. Hayvanların mutluluğu ayrı bir şevk veriyor” şeklinde konuştu.