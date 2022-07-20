İhlas Haber Ajansı

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Hazar Gölü Tabiat Parkında kontrol ve denetim

Elazığ’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Hazar Gölü Tabiat Parkında kontrol ve denetim çalışması yaptı.

Elazığ'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Hazar Gölü Tabiat Parkında kontrol ve denetim çalışması yaptı.


Hava sıcaklığın artığını bu günlerde vatandaşlar mesire ve ormanlık alanlarında yoğunlaştı. Piknik ateşinden kaynaklı orman yangınlarının önüne geçmek için Elazığ'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri Hazar Gölü Tabiat Parkı alanını kontrol etti.


Ekipler, orman yangınlarının en büyük nedenlerinden birinin piknik ateşleri olduğunu hatırlatarak, yakılan ateşlerin söndürülmesi ve çevre temizliği konusunda uyarılarda bulundu.


Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı bildirildi.

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