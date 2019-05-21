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Hazar Gölünde balık izleme çalışması yapıldı

Hazar Gölünde bulunan bazı balık cinslerinin gelişimleriyle ilgili izleme çalışması yapıldı.


Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan “Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi” kapsamında, Elazığ'ın Sivrice İlçesinde bulunan Hazar Gölü'nde bazı tür balıkların izlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmaya Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç.Dr. Mücahit Eroğlu,Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürü Hüseyin Çelik 'in katıldığı incelemede İzlemeye değer tür olan Hazar İnci ve Siraz balıkları yakalanarak,üreme ve gelişimleri kontrol edildi.


Proje kapsamında izleme çalışmalarının ilerleyen günlerde de devam edeceği bildirildi.

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