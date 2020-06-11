İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hazar Gölü'nde mikroplastik kirlilik araştırması

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü’nde, Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü tarafından mikroplastik kirlilik araştırması için çalışma başlatıldı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü'nde, Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü tarafından mikroplastik kirlilik araştırması için çalışma başlatıldı.


Sivrice ilçesinde bulunan 86 kilometrelik yüz ölçümüne sahip, yaklaşık 250 metre derinliğe ulaştığı bilinen doğunun gizli denizi olarak lanse edilen Tektonik Hazar Gölü'nde Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından Tubitak 1002 Hızlı Destek Programına sunulup kabul edilen “Hazar Gölü Mikroplastik Kirliliğinin Belirlenmesi” projesi kapsamında çalışma başlatıldı. Arazi çalışmasında tekne ile göle açılan ekip, inceleme yapmak üzere örnekler aldı.


Proje kapsamında sahada çalışma yaptıklarını aktaran Enstitü Müdürü Özkan Özbay, proje sonunda su, sediment, balık numunelerinde toplam mikroplastik miktarının ve plastik türlerinin belirleneceğini söyledi.


Mikroplastiklerin zararlarından bahseden Özbay,"Bunların katkı malzemesi içermeleri, toksik kirleticileri adsorplayabilmeleri, canlılar tarafından besin zannedilerek yutulabilmeleri, atık su arıtma tesislerinde tamamıyla giderilememeleri, atmosferde ve su kaynaklarında kolayca taşınmaları, doğada zor yok olmaları gibi özelliklerinden dolayı çevre ve sağlık açısından büyük tehlike arz etmektedir” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.