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Hazar gölünde telef olan bazı balıklar kıyıya vurdu

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde Hazar Gölünde telef olan bazı balıklar kıyıya vurdu.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Hazar Gölünde telef olan bazı balıklar kıyıya vurdu.


Alınan bilgiye göre, İlçede bulunan Hazar Gölü etrafında tele olan bazı balıklar kıyıya vurdu. Sabah saatlerinde telef olan balıkları gören vatandaşlar durumu hem jandarma hemde İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.Telef olan balıklarla ilgili bölgede ekiplerin numune alarak çalışma yaptığı bildirildi.


İlk incelemede suyun ısınmasıyla karşılaşılan bir durum olduğunun değerlendirildiği öğrenildi.

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