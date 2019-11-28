Hazarbaba'da kış öncesi hazırlıklar

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan bin 850 rakımlı Hazarbaba Kayak Merkezi'nde sezon öncesi hazırlıkların devam ettiği bildirildi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla Hazarbaba Kayak Merkezi'nde kayak severlerin tesiste yaşadıkları otopark sorununu ortadan kaldırmak için otopark genişletme ve yapım çalışmalarına başlandı. Yapılacak çalışmaların tamamlanmasıyla bölgede yaşanan otopark sorunun büyük ölçüde giderilmesinin planlandığı belirtildi.

Elazığ'ın turizm potansiyelini hak ettiği noktaya getirmek için çalıştıklarını belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım,"Ülkemizin gizli hazinelerinden birisi olarak bilinen Hazar Gölü manzaralı Hazarbaba Kayak merkezimizde hazırlıklarımız bitmek üzere, otopark kayak merkezine gelen vatandaşlarımızın için büyük bir sorundu. Bu sorunu ortadan kaldırmak için geniş bir otopark oluşturuyoruz. Pist sayısını artırarak mesafesini uzatıyoruz. Turizm ve hizmet sektöründe önemli olan vizyona sahip olabilmektir. Buraya gelen misafirlerimize iyi bir hizmet sunarak, onları memnun ederek şehrimizin gönüllü turizm elçisi olarak uğurlamak bizim için önemlidir"dedi.

Bölgenin sadece kışın kullanılmadığına dikkat çeken Kaldırım," Merkezin sadece kışın kayak için kullanılmasının yanında yılın dört mevsimi hizmet ve 12 ayı boyunca başta yamaç paraşütü ve doğa sporları olmak üzere turizmini çeşitlendirilerek çok sayıda sportif etkinlik için önemli bir merkez olarak öne çıkararak, yeni bir destinasyon oluşturmak en büyük hedefimizdir. Tabi bunu yapabilmek için pazarı ve trendleri çok iyi analiz ederek hareket ediyoruz. Bu bölgede yaptığımız Türkiye'nin en uzun zipline hattı ve macera parkı böyle bir yatırımdır ve çok ciddi bir cazibe merkezi olacaktır. Turizm altyapısının güçlendirilmesi, hizmet sektöründeki kalitenin artırılması, turizm odaklı ve hedef pazarlara dönük, yurt içi ve yurt dışı tanıtımların yapılması, gelen kaliteli turist sayısının artırılması bu çalışmalardaki odak noktamızı oluşturmaktadır”diye konuştu.

Öteyandan Sivrice Kaymakamı Mustafa Gül'de Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatlarıyla diğer eksiklerinin giderileceği ve malzeme alımlarının gerçekleştirileceğini aktardı.