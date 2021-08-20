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Hazırlık Maçı: 24 Erzincanspor: 1 - Elazığspor: 0

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Etap kamp çalışmalarına Erzurum'da başlayan Elazığspor, ilk hazırlık maçında karşılaştığı 2. Lig ekibi Anagold 24 Erzincanspor'a 1-0 mağlup oldu.


Etap hazırlık kampına Erzurum'da başlayan Elazığspor, ilk hazırlık maçında karşılaştığı TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından 24 Erzincanspor'a ilk yarıda yediği tek golle mağlup oldu. Yüksek İrtifa 9 No'lu Kamp Sahası'nda oynanan maçta Erzincan ekibi 19. dakikada İbrahim'in attığı golle 1-0 öne geçti. Oyun sonuna kadar üstünlüğünü korumayı başaran 24 Erzincanspor sahadan galip ayrıldı. Elazığspor Etap Kamp çalışmalarına yarın yapacağı çift çalışma ile devam edecek.

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