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Hazırlık Maçı: Elazığ Karakoçan: 1 - Ofspor: 0

Elazığ Karakoçan FK, Erzurum kampında oynadığı 3.

hazırlık maçında Ofspor'u 1-0 yendi.


TFF 3. Lig'de yeni sezon öncesi 3. Etap kamp çalışmalarına Erzurum Palandöken'de devam eden Elazığ Karakoçan FK, 3. hazırlık maçında Ofspor ile karşı karşıya geldi. Yüksek İrtifa Kamp Sahası'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçın 49. dakikasında Ahmet Can Arık ile bir gol bulan Elazığ Karakoçan FK, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Elazığ ekibi oynadığı 3 hazırlık maçında bir beraberlik, iki galibiyet alarak yenilmezlik serisini sürdürdü. Mavi-Beyazlılar, Erzurum kampındaki son hazırlık maçında Artvin Hopaspor ile karşı karşıya gelecek.

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