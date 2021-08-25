İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hazırlık maçı: Elazığspor: 5 - BB. Erzurumspor U19: 0

Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum’da devam eden Elazığspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor U19 Takımı ile oynadığı hazırlık maçını 5-0 kazandı.

Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Elazığspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor U19 Takımı ile oynadığı hazırlık maçını 5-0 kazandı.


3. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Elazığspor, ikinci özel maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor U19 Takımı ile karşı karşıya geldi. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan müsabakayı Elazığspor 5-0 gibi farklı bir skorla kazandı ve moral buldu. Bordo-beyazlı ekibe galibiyeti getiren goller 2. ve 32. dakikalarda Cihan Aslan, 82. dakikada Görkem, 83. dakikada Selim Enes ve 90. dakikada Gökhan'dan geldi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.