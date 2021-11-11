İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

HD Elazığ Karakoçan FK, Samsun'a gitti

HD Elazığ Karakoçan FK, Çarşambaspor maçı hazırlıklarının Elazığ etabını tamamlayarak Samsun’a gitti.

HD Elazığ Karakoçan FK, Çarşambaspor maçı hazırlıklarının Elazığ etabını tamamlayarak Samsun'a gitti.


TFF 3. Lig 2. Grubun 12. haftasında Çarşambaspor'la deplasmanda karşılaşacak olan HD Elazığ Karakoçan FK, Samsun'a gitti. Sabah saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından öğlen sonu karayoluyla Samsun'a giden mavi-beyazlı ekipte kart cezaları bulunan Ahmet Can Arık ile Şeyhmus Abdulkadir Aksu kadroda yer almadı. 13 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan maçın son çalışmasını Samsun'da yapacak olan HD Elazığ Karakoçan FK, maçtan sonra yine karayoluyla Elazığ'a dönecek.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.