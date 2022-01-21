İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

HD Elazığ Karakoçan, Kızılcabölükspor karşısında

TFF 3.

Lig 2. Grup'un 21. haftasında HD Elazığ Karakoçan FK, Kızılcabölükspor'un konuğu olacak.


HD Elazığ Karakoçan FK, Lig 2. Grup'un 21. haftasında Kızılcabölükspor'la deplasmanda karşılaşacak. Sezonun ikinci devresine 2-1'lik Hacettepe galibiyetiyle merhaba diyen mavi-beyazlılar, Denizli ekibi karşısında da 3 puan arıyor. Elazığ ekibinde bu maç öncesi eksik ya da cezalı futbolcu bulunmazken, kafile cuma sabahı havayoluyla İzmir'e, oradan da kara yoluyla Denizli'ye geçti.


23 Ocak Pazar günü saat 13.00'da Kızılcabölük Semt Sahasında oynanacak maçı Manisa bölgesi C klasman hakemi Hüseyin Gökberk Arslan yönetecek. Hakem Arslan'ın yardımcılıklarını İzmir bölgesinden Fatih Deveci ve Manisa bölgesinden Gökmen Çambel yapacak. Karşılaşmada 4. hakem olarak ise Berkay Erdemir görevlendirildi. Bu mücadele öncesi HD Elazığ Karakoçan FK, 24 puanla 10. sırada bulunurken, Kızılcabölükspor 18 puanla 14. basamakta yer alıyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.