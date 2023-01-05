Hem randevuya geç geldi, hem de doktoru darp etti

Elazığ'da randevusuna geç gelen hasta doktorun muayene edeceğini söylemesine rağmen yumruk atıp doktoru darp etmeye başladı. Sağlık çalışanları ve güvenlik görevlileri olaya müdahale ederken, hasta "Seni öldüreceğim burada yaşatmayacağım" diyerek tehditler savurdu.

Olay, Fırat Üniversitesi Hastanesi Dahiliye Polikliniğinde meydana geldi. İddiaya göre, hasta M.T. saat 09.06 olan randevusuna 1 saat geç geldi. İçeri girmeye çalışan M.T. ile konuşan asistan Dr. İslam Bartu Görgülü, kendisini içerdeki hastadan sonra alacağını beklemesi gerektiğini söyledi. Ardından M.T. bilgisayardan randevusunu görmek istedi. Dr. Görgülü bilgisayara yöneldiği anda şahıs, doktorun gözüne yumruk attı ve darp etmeye başladı. Dr. Görgülü beyaz kod gönderirken diğer hastalar, sağlık çalışanları ve güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile arbede önlendi. Dr. Görgülü şahıs hakkında şikayetçi oldu.

"Sol gözüme yumruk attı"

Yaşadığı şiddet olayını anlatan Asistan Dr. İslam Bartu Görgülü, “Bugün sabah saat 10 civarında poliklinikte muayene yaptığım sırada bir beyefendi ve hanımefendi geldiler içeride hastam varken. Muayene olmak istediklerini belirtiler, ben de içeride şuanda hastam olduğunu söyledim, onlar da randevuları olduğunu belirtiler. Ben de isimlerini sorunca randevu saatine bakınca saat 09.06'da olduğunu gördüm. Saat 10 civarındaydı. Beyefendi 45 dakika ila bir saat geçmiş randevunuz ama, dedim randevulu hastalarım bitince size yardımcı olayım biraz beklerseniz. Ondan sonra hasta içeri bir daha girdi, bana bakacaksın edeceksiniz, dedi. Ben de yine içeride hasta var muayene etmem lazım hasta mahremiyeti söz konusu dışarıda beklerseniz sevinirim, dedim. Hastayı muayene ettikten sonra hastamız çıktı, adam yine içeri girdi. Bana bakacaksın, bakmak zorundasın, dedi. Ben de tekrardan ona bunu söyledim, beyefendi size bakmayacağımı söylemedim ama öncelikli olarak randevu saati gelelere bakıp onları tedavi edip sonra size bakacağım, dedim. O sırada bana doğru yöneldi, bağırarak çağırarak tehditler savurdu. Göster randevumu, dedi. Ben de bilgisayarı çevirdim bakması için bakın saatiniz geçmiş der demez sol gözüme yumruk attı. Sonra üzerime zıpladı derdest etti beni, karşılıklı münakaşa sonucu doktor ve hasta yakınları gelip bizi ayırdılar” dedi.

"Seni öldüreceğim burada yaşatmayacağım, dedi"

Hukuki süreci başlattığını ifade eden doktor Görgülü, “Hasta şiddet uygularken bana zaten bir şey olmaz ben seni öldüreceğim burada yaşatmayacağım, dedi. Beyaz kodumu oluşturdum. Sonradan öğrendiğim şekliyle şizofreni ile ilgili bir hastalığı varmış. O durumdan dolayı bunu kendine savunma yapmış. Artık ülkemizde bu vakaların son bulmasını istiyoruz. Biz hekimler olarak bu vatanın evlatlarız bu vatan için çalışmak istiyoruz. Biz burada hastalarımıza bakmak zorundayız ama kendi bilmez hastalar şiddet olaylarına başvuruyor. Bugün benim yarın yanımdaki arkadaşımın diğer gün karşı arkadaşımın başına gelebilir. Bizim tek temennimiz huzurlu ve güvenli ortamda hastalarımızı muayene edebilmek. Sağlıkta şiddetin önüne geçilmesini ve gerekli hukuki yaptırımların olmasını istiyoruz. Tabi ki herkesin bir anı bir anını tutmayabilir ama şiddet hiçbir zaman söz konusu olmamalı” diye konuştu.