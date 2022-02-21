İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hentbol 1. Lig: Elazığ SYSK: 33 - Oğuzeli HEM: 21

Kadınlar Hentbol 1.

Lig A Grubu'nun 13. haftasında Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, evinde karşılaştığı Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi'ni farklı yendi.


Türkiye Lig A Grubu 13. hafta maçında Elazığ SYSK, evinde Gaziantep Oğuzeli HEM ile karşı karşıya geldi. Yakup Kılıç Spor Salonu'nda oynanan maçta baştan sona etkili olan Elazığ SYSK, devreye 16-10'luk üstünlükle girdi. İkinci yarıda da etkili olan sarı-siyahlılar parkeden 33-21'lik farklı galibiyetle ayrıldı. Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK'da Gizem Dilek kaydettiği 8 golle galibiyette başrol oynadı.


Puanını 17'ye yükselten Elazığ ekibi gelecek hafta deplasmanda lider Mersin Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.