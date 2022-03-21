Hentbol 1. Lig: Elazığ SYSK: 36 - Artvin 7 Mart: 25

Türkiye Kadınlar Hentbol 1.
Lig A Grubu 17. hafta maçında Elazığ Sosyal Yardımlaşma, evinde karşılaştığı maçta Artvin 7 Mart'ı 36-25 mağlup etti.
Lig A Grubu 17. hafta maçında Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, Artvin 7 Mart SK'yı konuk etti. Yakup Kılıç Spor Salonunda oynanan ve baştan sona Elazığ ekibinin üstünlüğüyle geçilen maçın ilk yarısını 21-11 önde tamamlayan Elazığ ekibi, parkeden 36-25'lik galibiyetle ayrılarak haftayı 2 puanla tamamladı. Elazığ ekibinde Feyza Nur Öztürk, kaydettiği 11 golle galibiyette başrol oynadı.
Puanını 21'e yükselten Elazığ Sosyal Yardımlaşma, 16. hafta erteleme maçında Çarşamba günü deplasmanda Rize ekibi Olimpik Pazar'la karşılaşacak.