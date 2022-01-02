İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hentbol 2. Ligi: Elazığ Gençlikspor: 30 - Van Erek Beş Yıldızspor: 27

Türkiye Erkekler Hentbol 2.

Lig F Grubu 3. hafta maçında Elazığ Gençlikspor, evinde karşılaştığı Van ekibini 30-27 yenerek 3'te 3 yaptı.


Lig F Grubu'na 3. hafta maçlarıyla devam edildi. Elazığ ekiplerinden Elazığ Gençlikspor, grubun iddialı takımlarından Van Beş Yıldızspor'u ağırladı. Yakup Kılıç Spor Salonu'nda oynanan maçta baştan sona üstün olan Elazığ Gençlikspor, parkeden 30-27'lik galibiyetle ayrıldı ve 3'te 3 yaptı.


Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, "Hentbol Erkekler 2. Ligi'nde mücadele eden takımımız namağlup 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürüyor. Lige iyi başladık inşallah da böyle devam edecektir. Takımımızı ve kulüp antrenörlerimiz Engin Doğan, Emrullah Şahin hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.