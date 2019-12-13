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Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası: Görele Belediyesi: 39 - Aksaray Belediyesi: 34

Türkiye Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası B Grubu maçında Görele Belediyesi, Aksaray Belediyesi’ni 39-34 mağlup etti.

Türkiye Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası B Grubu maçında Görele Belediyesi, Aksaray Belediyesi'ni 39-34 mağlup etti.


Türkiye Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası B Grubu maçları Elazığ'da gerçekleştiriliyor. B Grubu'nun ikinci maçında Süper Lig ekibi Görele Belediyesi, 1. Lig takımı Aksaray Belediyesi'yle karşılaştı. Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk devresi 18-13 Giresun ekibinin üstünlüğüyle geçildi. Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Görele Belediyesi salondan 39-34'lük galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Giresun ekibi hanesine 2 puan yazdırdı.

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