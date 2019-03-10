Her ay bin hayvan 55 kişilik ekibin sayesinde şifa buluyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun merkezi durumunda olan 20'si profesör 55 kişilik ekiple hizmet veren Fırat Üniversitesi (FÜ) Hayvan Hastanesinde, aylık ortalama bin hayvanın tedavisi yapılıyor. Geçtiğimiz yıl 12 bin 847 hayvanın sağlığına kavuşturulduğu hastane bölge hastanesi gibi hizmet veriyor.

FÜ Hayvan Hastanesi 20 profesör, 1 doçent, 1 doçent yardımcısı, 12 araştırma görevlisi ve 20'nin üzerinde doktora öğrencisi ile hizmet veriyor. Küçük ve büyük hayvan merkezi olarak 2 bölümden oluşan hastanede doğum, cerrahi, iç hastalıkları ve suni tohumlama klinikleri bulunuyor. Röntgen, tomografi, ultrason ve endoskopi olmak üzere birçok olanağa sahip olan hastane, Doğu ve Güney Doğu Anadolu'nun merkezi durumunda yer alması nedeniyle son 2018 yılında 12 bin 847, bu yılın Ocak ve Şubat aylarında ise bin 768 hayvanın tedavisi yapıldı.

"Bölge veya üst hastane olarak hizmet vermekteyiz"

FÜ Hayvan Hastanesi'de 20 profesörün hizmet verdiğini belirten hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Ali Mükremin Apaydın, “Aynı zamanda 1 doçent, 1 yardımcı doçent, 12 araştırma görevlisi ve 20'nin üzerinden doktora öğrencisi hizmet veriyor. Eğitim-öğretim faaliyetlerinde de FÜ Veteriner Fakültesi öğrencilerin yetişmesi için gerekli uygulamalı alanlar oluşturmaktadır. Hastanemize Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş ve Tunceli'den hasta hayvan gelmektedir. Meslektaşlarımızın içinden çıkamadığı, komplike vakaların sevk edildiği bir bölge veya üst hastane olarak hizmet vermekteyiz. Yapılan tedaviler sonucu hayvan sayısı oldukça artmış durumdadır” dedi.

"Ameliyat için randevu veriliyor"

2018 yılında toplam 12 bin 847 hastanın muayene ve tedavi edildiğini vurgulayan Prof. Dr. Apaydın, “2019 yılı Ocak ayında 768 ve Şubat ayında bin hayvan muayene ve tedavi edildi. Bu sayı giderek artmaktadır. Özellikle küçük hayvan olan kedi ve köpek olarak sayımız oldukça yüksek bir seviyeye ulaştı. Bunlarda özellikle ileri ameliyatlar ön plana çıkmaktadır. Ameliyat günlerimizde randevu sistemi ile çalışmaktayız. Acil durumların dışında 1-2 haftaya ameliyat sırası verebilmekteyiz. Acil durumlarda 7-24 hizmet verilmektedir. Bu acil hizmetlerimiz genellikle çağrı sistemi ile oluyor. Burada görevlilerimiz bulunuyor. Acil bir vaka geldiği anda derhal ilgili hocamız hastanemize gelmektedir. Bazen gece 12'de bir güç doğum geldiği zaman en az 3-4 veteriner hekim ve 30 tane de öğrenci anında hasta hayvanın başında oluyor. Mesai saatlerinde ise belli bir sayının üstünde veteriner hekimimiz burada bulunmaktadır” diye bilgi verdi.

"Türkiye'nin ilk Uppsala kriterlerine göre hayvan hastanesi olacağız"

FÜ Veteriner Fakültesinin Avrupa Veteriner Eğitim Konseyi üyeliği sebebi ile akreditasyon çalışmalarını yürüttüklerini aktaran Apaydın, “Burada önceki yönetmeliğe göre olan akreditasyonumuz süresi bitti. Yeni kriterlere göre yapılan akreditasyon çalışmasında da 112 kriterden 4 kriterde eksiğimiz tespit edildi. Bunları da şunda giderdik. Yakın zamanda tekrar ziyaret sağlanarak Türkiye'nin Uppsala kriterlerine göre akredite olan ilk veteriner hayvan hastanesi olacağız. Özellikle yaban hayvanlarıyla ilgili hizmetlerimiz şu sıra oldukça yoğunlaşmaktadır. Çevremizde yaban hayvanı bol bulunan Tunceli kırsalından sık sık yabani hayvanlar geliyor. Burada tedavileri ve bakımları yapıldıktan sonra doğal ortamlara ulaşmaları sağlanmaktadır” şeklinde konuştu.