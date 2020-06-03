Hesabına yanlışlıkla yaklaşık 20 bin TL yattı, anında iade etti

Elazığ'da özel bir şirkette çalışan 2 çocuk babası Murat Onat'ın (42), yanlışlıkla hesabına 19 bin 950 TL yattı, ilgili banka ile iletişime geçip hemen iade ederek örnek bir davranış sergiledi.

Olay, dün Elazığ'da yaşandı. çocuk babası olan ve 21 yıldır özel bir şirkette çalışan Murat Onat'ın hesabına yanlışlıkla 19 bin 950 lira transfer edildi. Ne olduğunu anlayamayan, herhangi bir yerden alacağı olmayan Onat, bankanın müşteri hizmetleriyle iletişime geçince paranın hesabına yanlışlıkla yatırıldığını öğrendi. Yanlışlıkla hesabına para transferi yapan şahsı da hiçbir şekilde tanımayan Onat, ilgili banka ile iletişime geçerek parayı iade edip örnek bir davranışa imza attı.

“Çok şükür, evime helaliyle ekmek götürmeye devam edeceğim”

Hesabına yatan parayı görünce şaşırdığını belirten Murat Onat, “Bulunduğum şirkette 21 yıldır çalışıyorum. Evliyim, iki çocuk babasıyım. Başka bir işim yok sadece burada çalışarak evimi geçindiriyorum. Dün yine çalışırken bir telefonuma bir SMS geldi. Mesajı kontrol ettiğimde hesabıma 20 bin TL'ye yakın paranın yattığını fark ettim. Beklediğim bir para transferi veya herhangi bir kimseden alacağım da yoktu. Ailemizin bizleri yetiştirdiği tarz ve davranışların yanında gençliğimizden bugüne ve iş hayatımızda öğrendiğimiz bütün dürüst çalışma bilinciyle beraber hakkım olmayan bir paranın hesabımda durmaması gerektiğini düşünerek ilgili banka ile iletişime geçtim. Anında yanlış gönderen kişini hesabına tekrardan iade ettirdim. Bu sorumluluğu yerine getirdiğim için kafamı yastığa huzurlu bir şekilde koyacağım. Çalıştığım iş yerinde kazandığım alın teri paranın ve iş yerimin bana katkılarıyla çok şükür evime helaliyle ekmek götürmeye devam edeceğim” dedi.

“Kendisi ile bu konuda gurur duyuyorum”

21 yıllık çalışanları olan Murat Onat'ın yaptığı örnek davranışından dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren şirketin Genel Müdürü Fatih Özdil ise, “Kendisi ile bu konuda gurur duyuyorum. Arkadaşımız yanlışlıkla hesabına yatan parayı fark edince direkt ilgili banka şubesine giderek yanlış gönderen kişinin hesabına iade etti. Bu konuda kendisine çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu bizim duyarlılığımız olması gereken bir konu. Kendi alın terimizle kazandığımız para haricinde hiç birimizin de kursağından böyle paralar geçmemeli. İnşallah bu da bütün halkımıza örnek olacaktır. Bundan sonraki süreçte de herkeste aynı duyarlılığı görme temennisiyle tekrardan arkadaşımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.