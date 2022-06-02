Hipodromda piknik yapan ve atlara binen çocuklar doyasıya eğlendi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'Lider Çocuk Kampı Projesi' çerçevesinde gerçekleştirilen pikniğe Elazığ Hipodromu ev sahipliği yaptı. Çocuklar hipodromda önce piknik yaptı ve daha sonrasında ise atla terapi merkezinde ata binerek doyasıya eğlendi. Hipodromu gezen ve meraklarını gideren çocuklar, etkinlikten çok memnun kaldıklarını dile getirdi.

Çocuklara ev sahipliği yaptıkları için çok mutlu olduklarını aktaran Hipodrom Müdürü Mehmet Demirçelik, “Çocukların tarım hayatına hazırlanması için yapılan bu projeden dolayı Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ediyorum. Milli ekonominin temelinin tarım olduğunun altını çizerek, projenin gelecek nesillere tarımın öneminin aktaracağını düşünüyorum “ dedi.