Hırsızlık şüphelisi, çaldığı motosikletle yakalandı

Elazığ'da hırsızlık şüphelisi, jandarma ekiplerinin araştırması sonucu evinde çaldığı motosikletle yakalandı.

Hırsızlık olayı, merkeze bağlı Yurtbaşı Beldesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ö.K'nin motosikleti gece evinin önünden çalındı.Hırsızlığı fark eden mal sahibi durumu İl Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Bunun üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi, hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı 8 saatlik çalışmada şüphelinin 18 yaşındaki Y.E. olduğu belirlendi. Şüphelinin evine baskın yapan jandarma ekipleri, şahsı yakalarken, çalıntı motosikleti de bahçede ele geçirdi.

Şüpheli ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Bulunan motosiklet ise sahibine teslim edildi.