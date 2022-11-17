Hırsızlık yapmaya çalışırken suçüstü yapılan şüpheli, polisten kaçarken bacağını kırdı

Elazığ'da telefon kablolarını çalmaya çalışırken Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından suçüstü yapılan şüpheli, polisten kaçarken bacağını kırdı. Yaklaşık 50 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, yaptırılan tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Olay, Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kent genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede bir ihbarı değerlendiren ekipler, şüpheli T.K.'nın telefon kablolarını çalmaya çalıştığını belirledi. Şüpheli, kabloları keserken ekipler suçüstü yaptı. Polisleri gören şüpheli şahıs kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada yüksekten atlayan şüpheli, bacağını kırdı. Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye götürülen ve tedavisi yaptırılan şüpheli, ardından gözaltına alındı.

Yaklaşık 50 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli K., İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.