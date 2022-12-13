Hollanda'da "Fırat'ın Semahları" dinletisi gerçekleştirildi

Hollanda'nın Eindhoven şehrinde Fırat'ın Semahları dinletisi gerçekleştirildi.

İlk olarak 26 Eylül'de Elazığ Kent Konseyi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştirilen Fırat'ın Semahları dinletisinin bir sonraki durağı ise Hollanda oldu. Avrupa Birliği Erasmus projesi çerçevesinde Hollanda'da bulunan BDT Eğitim Vakfı ve Youth Eurasia tarafından organize edilen dinleti, büyük beğeni topladı. Elazığlı Türk Halk Müziği Sanatçısı Aygün Çam tarafından seslendirilen dinleti, Eindhoven şehrinde gerçekleştirildi. Sanatçı Çam'a bağlamalarıyla Meriç Tarhan ve Orkun Ağır da eşlik etti.

Dinleti hakkında bilgi veren Sanatçı Aygün Çam, "Fırat'ın Semahları Elazığ'dan sonra bugün Hollanda Eindhoven'da yaşayan Türk vatandaşlarımızla ses buldu. Gerçekten hayatımın en güzel dinletilerinden biri oldu. Elazığ'a ait nefesleri, semahları, aşıklık geleneği kültürünü tanıtmış olduk. Hem söyleşi, hem de dinleti şeklinde gerçekleştirilen bu konser ile Elazığ'ın gizli kalmış güzelliklerini anlatma, tanıtma fırsatı bulduk. Ayrıca Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen yabancı öğrenciler ile de hem Türk Halk Müziği hem de Anadolu derlemeleri üzerine workshoplar gerçekleştirdik. Oldukça verimli geçtiğini düşünüyorum" dedi.