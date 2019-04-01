Hükümet Kadın, bağımsız girdi, yine kazandı

Elazığ'ın Keban ilçesinde AK Parti'den aday gösterilmeyen 28 Şubat mağduru ve Türkiye'nin ilk başörtülü belediye başkanı Fethiye Atlı, bağımsız girdiği seçimleri kazanarak tekrar başkanlık koltuğuna oturdu.

Türkiye'nin ilk başörtülü kadın belediye başkanı olarak bilinen ve AK Parti'den geçtiğimiz dönem Keban Belediye Başkanı seçilen Fethiye Atlı, dün yapılan yerel seçimler için aday gösterilmedi. Başkan Atlı, bunun üzerine bağımsız olarak seçimlere girdi. İlçe halkı tarafından ‘Hükümet Kadın' olarak adlandırılan Atlı, 905 oy olarak en yakın rakibi olan AK Parti'nin adayı Ömer Kaya'ya 164 oy fark atarak yeniden belediye başkanı oldu.

Yeniden başkan seçilen Atlı, 28 Şubat döneminde başörtülü olduğu için memurluktan atılmasıyla da dikkatleri üzerine çekmişti. Tekrar başkanlık koltuğuna oturan Atlı'nın vefat eden babasının da 1977 yılında CHP'den belediye başkanı seçildiği ancak 80 darbesine kadar belediye başkanlığı yapabildiği öğrenildi.

“Partime de Cumhurbaşkanıma da bir kırğınlığım yok”

İHA'ya konuşan ve AK Parti tarafından aday gösterilmediğini belirten Fethiye Atlı, “Teşkilatın aldığı bir karar vardı. Bizi aday göstermediler. Halkın iradesinin üstünde bir iradenin olmadığını cumhurbaşkanımız her zaman söylüyor. Daha önceden bir adaylık düşüncem yoktu. Kesinlikle düşünmüyorduk. Ama Keban halkı geldi 'sen bağımsız adayımızsın ve bizde seni destekliyoruz' dediler. Çok şükür 1,5 aylık bir süre sonunda Rabbim nasip etti. Vatandaşların desteği ile tekrar Keban'a hizmetkar olmak için belediye başkan adayı olduk. Benim partime de Cumhurbaşkanıma da bir kırgınlığım yok. O bizim cumhurbaşkanımız ve reisimizdir” dedi.

“Gönül isterdi ki AK Parti'den aday olalım”

Geçen dönem AK Parti'den seçime girip kazandığını anımsatan Atlı, “İlk defa AK Parti Keban'da kazandı. Daha önceki 2 dönemde kazanmamıştı. Hamd olsun oda bize nasip oldu. Gönül isterdi ki AK Parti'den aday olalım. Demek ki nasip değilmiş. Bazen süreç farklı oluyor. Yine bu halkın hizmetkarıyız ve hizmetlerimize devam edeceğiz. hizmetlerde sıkıntı olmaz. Aksamadan devam edecek” ifadelerini kullandı.

“Kadınlarımıza ve gençlerimize yönelik projelerimiz olacak”

Kendisine hükümet kadın dendiğini aktaran Atlı, “Medyada da hükümet kadın demişler. İnşallah onlara layık bir belediye başkanı olamaya çalışacağız. Öyle olmak zorundayız. Onlar onu layık görmüşlerse bizde onlara layık olmaya çalışacağız ve hizmet edeceğiz. Burada 5 yıllık süre içerisinde yaptığımız hizmetler ve bitirdiğimiz projelerimiz de vardı. Eksik ve yarım kalan projelerimiz de vardı.Bunları inşallah tamamlayacağız. Kadınlarımıza ve gençlerimize yönelik projelerimiz olacak. Nasip olursa onları da hayata geçireceğiz”diyerek sözlerini tamamladı.