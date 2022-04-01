Husumetlisine pompalı tüfekle ateş ederken işçiyi yüzünden yaraladı

Elazığ'da bir şahıs, husumetli olduğu kişiye pompalı tüfekle peş peşe ateş etti. O sırada olay yerinde çalışan bir işçi, yüzüne gelen saçmalarla yaralandı.

Olay, merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs husumetli olduğu kişiye pompalı tüfekle peş peşe ateş açtı. Bu sırada olay yerinde bir binanın yıkımında çalışan işçi U.Ç. arada kaldı. Neye uğradığını şaşıran işçi, yüzüne gelen saçmalarla yaralandı. Şüpheli şahıs ve ateş ettiği kişi kaçarken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçi, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa süre içerisinde şüpheli şahsın kimliğini tespit etti. Şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Öte yandan olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.