IAAF Çocuk Atletizmi Karar Grubu Toplantısı Elazığ'da yapıldı

ELAZIĞ (İHA) – Türkiye Atletizm Federasyonu Çocuk Atletizmi Karar Grubu toplantısının ikincisi Elazığ'da yapıldı.

Türkiye Atletizim Federasyonu Çocuk Atletizmi Karar Gurubu toplantısının ikincisine Elazığ ev sahipliği yaptı. Elazığ Amatör Evi'nde düzenlenen toplantıda, IAAF Çocuk Atletizmi Türkiye Koordinatörü Necdet Ayaz tarafından çocuk atletizmi hakkında bilgi verildi.

Çocuk atletizminin önemine değinen Türkiye Atletizm Federasyonu Çocuk Atletizmi Koordinatörü Necdet Ayaz, "Çocuk atletizmi, ülkemizin geleceği olan çocukların sağlıklı ve mutlu bireyler olabilmesi için çok faydalı bir proje. Bu bağlamda gerekli olan çalışmalar, dünyadakilerden farklı, ancak çok daha anlamlı uygulayan proje sahibi tarafından da taktir görmüş olan bir çalışma olduğu için mutluyuz. Elazığ'da karar gurubu olarak çocuk atletizminin çalışmalarını değerlendirdik, geleceğe yönelik neler yapılması gerektiğinin toplantıda planladık. Bu projede yaklaşık 34 kişilik bir ekibiz. Bunun yarısına yakını da Elazığlı'dır. Bu bir tesadüftür. Bu arkadaşlarımızın kimi Ankara'da kimi İzmir'de kimi İstanbul'dadır. Ekibimiz taktir ettiğimiz kişilerden oluştuğu için mutluyum. Ayrıca Elazığ'a misafirperverliği için teşekkür ediyoruz" dedi.

IAAF Çocuk Atletizmi toplantısına Koordinatör Necdet Ayaz başkanlık yaparken, Prof.Dr. Oktay Burma, spor yorumcusu Haldun Domaç, Proje Sekreteri Kübra Işlak, İHA Kurumsal Haber Koordinatörü Mehmet Tekin ile danışma grubu üyelerinden Murat Özgüler, Aslan Koç ve Coşkun Kamaç, eğitici grubundan İsa Aydemir, organizasyon grubundan Bülent Tekateş ve Uğur İnceoğlu katıldı.