İbn-i Sina'nın önerisi 'kuzu kulağı' her derde deva

Dünya tıp tarihine damga vuran, günümüzde de yoğun ilgi gören İbn-i Sina'nın reçeteleri arasında bulunan ve 'beyni çalıştırıyor, mideye çok faydalı' şeklinde anlattığı 'kuzu kulağı' tezgahlarda yerini aldı.

Sağlık açısından faydalı ve oldukça zengin bir içeriğe sahip olan kuzu kulağı, tezgahlardaki yerini almaya başladı. A, B ve özellikle C vitamini bakımından güçlü bir içeriğe sahip olan kuzu kulağının, aynı zamanda demir ve fosfor yönünden de oldukça zengin olduğu biliniyor. Elazığ'ın Palu ilçesinde dağlarda toplanan, nisan ile haziran ayları arasında çıkan kuzu kulağı, tezgahlarda yerini almaya başladı. Ekşimsi bir tadı olduğu için "tırşık" diye isimlendirilen bitki, salata olarak tüketildiği gibi pişirilerek de yeniyor. İbn-i Sina'nın da önerdiği kuzu kulağının pişirilip suyu süzüldüğü zaman beyni çalıştırdığı ve mideye çok faydalı olduğu biliniyor.

Dikenlerin arasında dağlarda yetişen kuzu kulağını toplamak için sabah namazından sonra yola çıkan Ömer Karabulut, sokak ortasında kurduğu tezgahta kilosunu 35-40 arasında satıyor. Yanında 5 kişi çalıştıran ve günlük 500 lira yevmiye veren Karabulut, vatandaşın kuzu kulağına yoğun talep gösterdiğini kaydetti.