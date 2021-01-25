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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 8 bininci deprem konut teslim töreni için Elazığ'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ’a geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'a geldi.


24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti. Depremin birinci yıl dönümünün ardından bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Elazığ'da geldi. Bakan Soylu ve beraberindeki Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ı, Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğullar, AK Parti Elazığ Milletvekilleri ve ilgili kurum müdürleri karşıladı. Havalimanından Yazıkonak beldesine geçen Bakan Soylu, yeni evlerine yerleşen aileler ile bir süre sohbet ederek çocuklara hediye verdi.


Bakan Soylu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı 8 bininci konutun teslim edileceği törene iştirak edeceği belirtildi.

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