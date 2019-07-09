İki aşamalı karaciğer cerrahisi ile kanserden kurtuldu

Elazığ'da kalın bağırsak kanseri teşhisi konularak ameliyat edilen ve daha sonra kanserin karaciğere sıçradığı ortaya çıkan Burhanettin Özgün, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde ALPPS Prosedürü (İki Aşamalı Karaciğer Cerrahisi) yöntemi ile sağlığına kavuştu.

Elazığ'da ikamet eden 2 çocuk babası Burhanettin Özgün (47), yaklaşık 1,5 yıl rahatsızlığı nedeniyle Fethi Sekin Şehir Hastanesine başvurdu. Burada yapılan tetkikler sonucunda Özgün'e kalın bağırsak kanseri teşhisi konuldu. Ameliyattan sonra yapılan takip ve tetkikler sonucunda tümörün bağırsaktan, karaciğere sıçradığı saptandı. Genel Cerrah Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Böyük ile Gastro Cerrahisi Uzmanı Dr. Ulaş Aday tarafından ALPPS Prosedürü ile tedavi edilen hasta, 20 gün arayla iki başaralı ameliyat geçirerek sağlığına kavuştu.

ALPPS Prosedürünün Türkiye'de yeni yeni ve hastanede ilk defa uygulandığını belirten Hastane Başhekimi Doç. Dr. Savaş Öztürk, “ Hasta iki aşamalı karaciğer cerrahisi ile sağlığına kavuştu. Hastanemiz fiziki ve teknolojik altyapısı ile gerçekten alanında uzman hekim kadrosu ile hem ilimizi hem de çevre illere yüksek kalitede sağlık hizmet veriyor. Bu tarz ülkemizde yeni yeni uygulanan üst cerrahi müdahalelerin hastanemiz yapılıyor olmasından dolayı oldukça mutluyum” dedi.

Hastanın sağlık durumu hakkında bilgi veren Genel Cerrah Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Böyük, “Hastamızda, yaklaşık 1.5 yıl önce yaptığımız tetkikler sonucu kolon kanseri tespit ettik. Hastayı ameliyat ettikten sonra hastanın karaciğerinde tümör sıçraması ortaya çıktı. Kolon kanserinde bir yerde metastaz varsa ve çıkarılabilmesi uygunsa cerrahi yapıyoruz. Kemoterapi ve ilaç tedavisinden daha çok etkin bir tedavi bir tedavi şeklidir. Çıkaracağımız hastalıklı karaciğer bölümünün dışında kalacak sağlam karaciğer bölümü dokusu hastaya yetmeyecekti. Hastayı değerlendirdikten sonra ALPPS prosedürü dediğimiz iki aşamalı karaciğer cerrahisi planına aldık. Hastamızın 1'inci aşamasını yaklaşık 20 gün önce yaptık. Hasta 15 gün dinlendikten sonra ve sağlam karaciğer dokusu yeterli volüme ulaştıktan sonra 2'inci aşamasını da 5 gün önce yaptık. Hastamız gayet iyi bu süreçte de hastamızda bir problem oluşmadı. Şuan da hastamızı tümörsüz bir şekilde takip ediyoruz ve inşallah 1-2 gün içerisinde de hastamızı taburcu edeceğiz” diye konuştu.

1,5 yıldır tedavi gördüğünü belirten Burhanettin Özgün, “Dr. Abdullah Böyük tedavime bakıyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum ve çok büyük ekipleri var. Büyük bir başarı ile ameliyatları yaptılar. Şuanda çok rahatım. Kimse kanserden korkmasın tedavi olsunlar. Tüm ekip ve hastane dört dörtlüktür” şeklinde konuştu.