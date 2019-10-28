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İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Elazığ’da iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.


Kaza, Elazığ- Baskil yolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nihat Kürşat idaresindeki 23 ES 970 plakalı otomobil ile Serkan Uçar yönetimindeki 44 FJ 606 plakalı otomobil çarpıştı.Kazada, sürücülerden Nihat Kürşat olay yerinde hayatını kaybetti, her iki araçta bulunan 1'i çocuk 3 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kaza ile ilgili güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaptı.İnceleme sonrası hayatını kaybeden sürücü Kürşat'ın cenazesi Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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