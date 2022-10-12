İkiz kardeşlere 2 gün arayla silahlı saldırı

Elazığ'da 2 gün arayla silahlı saldırıya uğrayan ikiz kardeşler yaralandı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

İlk olay, 2 gün önce Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinile bilgiye göre M.A., aralarında daha önce husumet bulunan A.S.Ü ve K.Ü. ile karşılaştı. aralarında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Buradaki olayda M.A. ayağına isabet eden kurşun nedeni ile yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İkinci olay ise Sanayi Mahallesi Ali Rıza Septioğlu Bulvarında meydana geldi. Buradaki olayda M.A.'nın ikiz kardeşi D.A. uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandı. Yaralı şahıs, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüphelilerin ise yine A.S.Ü., K.Ü. ve ayrıca M.Ü. olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması için Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.