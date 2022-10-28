İl Özel İdaresinden 2 yeni sulama projesi

Merkeze bağlı köylerin yanı sıra ilçelere bağlı köylerde de sulama projelerini hayata geçiren Elazığ İl Özel İdaresi, 2022 yatırım programı çerçevesinde binlerce dönüm araziyi suya kavuşturdu. Elazığ İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, "Merkez Bağdere köyü sulama projesi çerçevesinde havuz onarımı, 792 metre 110'luk ile 72 metre 160'lık PVC boru döşeme işi, 18 adette su alım rögarı yapıldı. Hayata geçen sulama projesi ile 200 dönüm alan suya kavuşmuş oldu. Yine merkez Sancaklı Köyü'nde sulama projesi çerçevesinde bin 800 metre 225'lik PVC boru, 150 metre 140'lık PVC boru döşeme işi ile 37 adet su alım rögarı yapımı gerçekleştirildi. Sulama projesi ile 300 dönüm arazi sulanabilecek" denildi.