İl Sağlık Müdürlüğü kalp hastalıklarına karşı bilgilendirdi

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü, 29 Eylül ‘Dünya Kalp Günü' kapsamında vatandaşları kalp ve damar hastalıklarına karşı bilgilendirdi.

Kalp ve damar hastalıklarına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı sağlamak amacıyla her yıl 29 Eylül ‘Dünya Kalp Günü' olarak çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu günde kardiyovasküler hastalıkları önlemek ve küresel etkileri azaltmak için halkın bilinç düzeyini artırmak amaçlanıyor. Bu kapsamda Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü kalp ve damar hastalıkları hakkında bilgiler vererek vatandaşları hem bilgilendirdi hem de uyardı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Dünyada ve ülkemizde yaşamı tehdit eden sağlık sorunları arasında ilk sırada yer alan kalp ve damar hastalıklarına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı sağlamak amacıyla her yıl 29 Eylül ‘Dünya Kalp Günü' olarak çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Dünya Kalp Gününde kardiyovasküler hastalıkları önlemek ve küresel etkileri azaltmak için halkın bilinç düzeyini artırmak amaçlamaktadır. Kardiyovasküler hastalıkların çoğu risk faktörleriyle mücadele edilerek engellenebilir. Dünya Sağlık Örgütü uygun yaşam tarzı değişiklikleri ve düzeltilebilir risk faktörlerinin kontrol altına alınması ile kalp damar hastalıklarına bağlı ölümlerin dörtte üçünden fazlasının önlenebileceğini bildirmektedir. Kalp ve damar hastalıkları, kalp ve dolaşım sisteminin herhangi bir hastalığını kapsayan geniş bir terimdir. Koroner damarlarda, kalpten vücuda kan dağıtan ana aort damarlarda ve dallarında zaman içinde oluşan yağ plaklarına bağlı tıkanmaları sonucu ortaya çıkan hastalıklara kalp ve damar hastalıkları denir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında kalp ve damar hastalıklarının nedenleri ile belirtileri sıralanarak, “Kalp hastalıklarını tetikleyen birçok etken vardır. Özellikle insanların benimsedikleri yaşam tarzı kalp hastalıklarının gelişiminde önemli rol oynar. Kalp ve damar hastalıklarının en az yüzde 80 oranında sigara, hipertansiyon, yüksek kan yağları, ailede kalp hastalığına yatkınlık, şişmanlık, hareketsiz yaşantı, diyabet gibi klasik risk faktörlerine bağlı olarak geliştiği bilinmektedir. Kalp ve damar hastalıklarında en sık rastlanan belirtileri, göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, bayılma, tıkalı olan damarın beslediği organ ile ilgili belirtilerdir. Kalp ve damar hastalığı olan bireylerin dikkat etmesi gereken konular, sağlıklı beslenin, düzenli fiziksel aktivite yapın, tütün ve tütün ürünleri kullanmayın, alkol kullanmayın, kardiyovasküler riskinizi öğrenenin, kilolu veya obez olup olmadığınızı öğrenenin, kan basıncınızı öğrenenin, kan şekerinizi öğrenenin, kan lipidlerinizi öğrenenin, hekiminizin verdiği sağlıklı yaşam önerilerine uyun” denildi.