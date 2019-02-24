İlk defa kayak merkezine giden çocuklar doyasıya eğlendi

Elazığ'da ilk defa kayak merkezine giden çocuklar, doyasıya eğlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Sosyal Hizmet Merkezi koordinasyonunda yürütülen Okul Destek Projesi ve Sosyal Uyum Programı kapsamında hizmet alan 100 çocuk, proje koordinatörleri Ahmet Can ve Murat Kaya eşliğinde Hazar Baba Kayak Merkezine götürüldü. İlk defa kayak merkezine giden çocuklar, kızaklarla kaydı, kar topu oynadı ve jetskilere bindi. Gün boyu karın tadını çıkaran çocuklar doyasıya eğlendi. Yapılan etkinlik ile Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinin etkinliğini artırmak, ailelerde çocuk adına bir farkındalık oluşturmak, çocuklara okul dışı zamanlarını kaliteli ve verimli kullanabilecekleri ortam ile imkanlar sunmak istendiği belirtildi.

Kayak merkezine 100 çocuk ile geldiklerini belirten Piskolog Özge Kıran, “Çocuklarımızın sosyal ve kültürel anlamda birlikte bir şeyler yapabilmesini katkı sağlamak istedik. Sosyal Ekonomik Destek hizmetimizin sadece para yardımı olarak görünmemesini istiyoruz. Bunun aslında çocuklarımızın sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yaptığımız bir hizmet olduğunu göstermek istiyoruz. Çocuklarımızın da devletin elinin üzerinde olduğu hissetmesini istiyoruz” dedi.

Bakanlığın planları doğrultusunda başlatılan projenin Elazığ'da devam ettiğini dile getiren Proje Koordinatörü Ahmet Can ise, “2018 yılı Eylül ayında başlattığımız projemiz kapsamında çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Şuanda 100 çocuğumuz ile kayak merkezine geldik. Çocuklarımız kayak merkezinin tüm imkanlarından yararlanarak güzel vakit geçirdi. Etkinliklerimize devam edeceğiz” diye konuştu.

Kayak merkezine geldikleri için çok mutlu olduklarını aktaran çocuklarda ilk defa geldiklerini ve eğlenceli vakit geçirdiklerini ifade etti.