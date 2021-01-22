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İlk karne şehit babaya

Hakkari’de 2016 yılında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Muammer Faruk Salgar’ın anaokulunda eğitim görmeye başlayan 5 yaşındaki oğlu Halil Eymen, karnesini alır almaz babasının mezarına götürdü.

Hakkari'de 2016 yılında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Muammer Faruk Salgar'ın anaokulunda eğitim görmeye başlayan 5 yaşındaki oğlu Halil Eymen, karnesini alır almaz babasının mezarına götürdü.



2016 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyon sırasında Jandarma Uzman Çavuş Muammer Faruk Salgar 24 yaşında şehit düşmüştü. Şehit Salgar, 7 aylık bebeği Halil Eymen'i sadece 2 kez görmüştü. Anaokulunda eğitim görmeye başlayan 5 yaşındaki Halil Eymen Salgar bugün karnesini aldı. Karnesini alan Halil Eymen, annesi ile birlikte Elazığ Granizon Şehitliği'ne giderek babasının mezarına koştu. Küçük Halil Eymen, babasının kabri başına gelip karnesini gösterdi.

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