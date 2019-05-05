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İlk teravih namazında camiler doldu

Ramazan ayı bu gece kılınan ilk teravih namazıyla başladı.

Elazığ'da vatandaşlar camileri doldurdu.


Elazığ'da Ramazan ayının ilk teravih namazı huşu içinde kılındı. İslam dünyasının hasretle beklediği Ramazan ayının ilk teravih namazında çocuk, genç, yaşlı tüm vatandaşlar camilerin yolunu tuttu. Elazığ'da vatandaşlar gül suyu ile yıkanan başta İzzetpaşa Camii olmak üzere tüm camileri doldurarak namazını kıldı. Namaz sonrası eller semaya açılarak dua edildi.


Eski teravihlerin daha güzel ve çoşkulu olduğunu belirten Oktay Kılınç, “Ama hamdolsun memleketimizde bunlar yine devam etmekte. Daha kalabalık ve Coşkulu olmasını istiyoruz" dedi.


Çok güzel ve kalabalık olduğunu aktaran camiye gelenlerden Fadlı Akyol ise, "Böyle güzel gecelere ihtiyacımız var. Ramazan ayını tebrik ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olur" diye konuştu.

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