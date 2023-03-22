İlk teravih namazında camiler doldu

Ramazan ayı bu gece kılınan ilk teravih namazıyla başladı, Elazığ'da vatandaşlar camileri doldurdu.

On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelişi ile birlikte yurt genelinde olduğu gibi Elazığ'da da ilk teravih namazı kılındı. Elazığlılar Ramazan ayının ilk teravih namazı için camileri doldurdu. Özelikle İzzetpaşa Camisi'ne akın eden yüzlerce kişi yatsı namazı ardından teravih namazını eda etti. Camideki manevi atmosferi tatmak isteyenler arasında miniklerde yer aldı. 7'den 70'e birçok vatandaşın doldurduğu camilerde güzel görüntüler oluştu.