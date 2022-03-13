İlkbahar çocuk şenliğine yoğun ilgi

Elazığ'da Anadolu Masal Evi İlkbahar Çocuk Şenliği coşku ile gerçekleştirildi.

Elazığ Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak düzenlenen Anadolu Masal Evi İlkbahar Çocuk Şenliği coşku ile gerçekleştirildi. Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen şenliğe Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ve çok sayıda aile çocuklarıyla katıldı. Ücretsiz olarak düzenlenen şenlikte çocuklara pamuk şekeri ikramı edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet, “Bu salonu böyle kalabalık görmek, çocuklarımızı böyle mutlu görmek bize çok keyif veriyor. Biz çocukların ve gençlerin içerisinde olduğumuz zaman hem çok keyif alıyoruz mutlu oluyoruz hem de daha çok çalışma azmimiz geliyor. Buradaki arkadaşlarımızın hepsi bu işi gönüllü olarak yürütüyor. Anadolu Masalları projesi tüm Türkiye'de eş zamanlı yürütülen ve çok güzel sonuçlar alınan bir proje. Elazığ'da da bu projenin böyle aktif bir şekilde yürüdüğünü görmek beni çok mutlu etti ve heyecanlandırdı. Yurdun her tarafında çocukların bundan istifade etmesi beni çok mutlu etti. Ben bu programda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Öğretmenliğin ana hedeflerinden birisi öğrencilere, velilere dokunmak. Şu an çok güzel bir uyum var. Bunu görünce çok mutlu oldum” dedi.