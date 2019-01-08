İlkokul öğrencileri oyuncaklarını "Hayır Çarşısına" gönderdi

Elazığ'da ilkokul öğrencileri, fazla olan oyuncak ve kırtasiyelerini hayır çarşısına gönderdi.

Çocuklara paylaşma bilincini aşılamak amacıyla Vali Lütfullah Bilgin İlkokulu öğretmenleri tarafından başlatılan “Bir Çanta Dolusu Sevgi” yardım projesine öğrenciler önemli katkı verdi. Öğrenciler, kullanmadıkları kıyafet, oyuncak ve okul araç gereçlerini kendi elleriyle paketleyip okula getirdi. Daha sonra Elazığ Belediyesi Hayır Çarşısı'nden ekip istendi. Özenle hazırlanan yardım kolilerini gelen ekibin aracına çocuklar kendileri taşıdı.

Yardım etkinliğinin öğrencileri çok mutlu ettiğini belirten okul müdürü Zülfü Dilmen, “İhtiyaç sahiplerinin umudu olan Hayır Çarşısı'na daha öncede bu gibi yardımlarda bulunduk. Yardım kampanyamız iki aydır devam ediyordu. Öğrencilere çocuk yaşta yardımlaşma duygusunu aşılamak gerekiyor. Aileler de bu konuda son derece duyarlı” dedi.

Öğrencilerde evdeki kıyafet ve oyuncaklarının bir kısmını ihtiyacı olan diğer arkadaşlarına getirdiklerini ve bundan mutluluk duyduklarını ifade etti.