İnci deresi ıslah edildi

DSİ 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İnci deresi ıslah çalışmasının müdürlük personeli ve iş makineleri tarafından gerçekleştirilen makineli çalışma çerçevesinde ıslah edildiği belirtildi. Yapılan çalışma ile 3 bin 500 metre uzunluğundaki dere yatağında yaklaşık 90 bin metreküp kazı yapılarak 6 bin metre sedde imalatı yapıldı. Dere yatağı rüsubat ağaç ve benzeri maddeden temizlenirken, yapılan seddeler ile taşkın riski azaltıldı.