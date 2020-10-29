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İnek, sezaryenle buzağısını doğurdu

Elazığ’da doğumda sıkıntısı olan 3 yaşındaki inek, sezaryen yöntemiyle buzağısını dünyaya getirdi.

Elazığ'da doğumda sıkıntısı olan 3 yaşındaki inek, sezaryen yöntemiyle buzağısını dünyaya getirdi.


Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kuyulu Köyünde Ağa Demir'e ait inek doğum yapmaya başladı. İneğin buzağısının doğumunu normal yollardan gerçekleştiremeyince, durum veterinere bildirildi. Köye giden, veteriner hekim Hikmet Biçer, normal doğum yapamayacağını değerlendirdiği ineğe sezaryen yöntemini uyguladı. Başarılı bir şekilde sezaryen sayesinde buzağı dünyaya geldi. Doğumdan sonra ineği ve yavrusunu kontrol eden Biçer, her ikisinin de durumlarının sağlıklı olduğunu aktardı.

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