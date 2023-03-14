İnşaat Yüksek Mühendisi Çakırcıoğlu, “Binanın hasarlı olup olmadığını anlamak için her şartta karot alınması gereklidir”

Ama karot alınmadan yüzde yüz beton basınç dayanımını bulmak imkansızdır. Bu getirilen cihazlar genelde yüzde 20 oranında sapma payına sahiptir” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Elazığ'da başlatılan hasar tespit çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede il genelinde 28 bin 726 bina incelenirken, 53 binanın yıkık, 48 binanın acil yıkılacak ve 7 bin 402 binanın ağır hasarlı olduğu tespit edildi. İnşaat Yüksek Mühendisi Ahmet Nadir Çakırcıoğlu, hasar tespit çalışmalarında karot işlemleri hakkında bilgi verdi.

Deprem bölgesindeki vatandaşların binalarının hasarlı olup olmadığını öğrenmek istediğini aktaran İnşaat Yüksek Mühendisi Ahmet Nadir Çakırcıoğlu, “Bunun için de genelde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün lisanslı firmalarına başvuruda bulunuyorlar. Bu başvurunun üzerine binanın her katından karot, sıyırma ve röntgen gibi donelerimizi alıyoruz. Numuneleri aldıktan sonra laboratuvarda analiz ediliyor. Alınan veriler statik programlar yardımı ile inceleniyor. Hasarlı kolon, kiriş ve perde betonlar tespit ediliyor. Bunlara mantolama yada ekstranda perde ekleme gibi işlemler yapılarak bina güçlendiriliyor” diye konuştu.

Depremlerle birlikte yurt dışından ülkeye bir çok cihaz getirildiğini vurgulayan Çakırcıoğlu, “Beton basınç dayanımını ölçtüğü söyleniyor. Ama karot alınmadan yüzde yüz beton basınç dayanımını bulmak imkansızdır. Bu getirilen cihazlar genelde yüzde 20 oranında sapma payına sahiptir. Bu oranda insan hayatı için çok önemli bir değerdir. Bir insanın hayatı bu kadar değersiz olmamalıdır. Binadan karot alınarak yüzde yüz netlik ile basınç dayanımını öğrenebiliriz. Binanın hasarlı olup olmadığını anlamak için her şartta karot alınması gereklidir. Karot numunesi binaya zarar verir gibi birçok soru alıyoruz. Karot numunesi, binada kolonun en az yükleme aldığı noktadan alınacaktır. Binaya hasar vermeyecek şekilde alınır. Sonrasında alınan numuneler yüksek dayanımlı harçlar ile doldurularak tamiratı yapılır. Şuan işlerimizde çok büyük bir yoğunluk var. Tek tek binalara gidip karot alıyoruz. Binanın durumlarını söyleyip performans analizi yapıyoruz” şeklinde konuştu.