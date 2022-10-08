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İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Muş’ta inşaattan düşen ve ağır yaralanan işçi, sevk edildiği Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Muş'ta inşaattan düşen ve ağır yaralanan işçi, sevk edildiği Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Muş'ta bir inşaatta çalışan işçi Murat Yıldırak, yüksekten düşerek ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Yıldırak, Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yıldırak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan otopsinin ardından Yıldırak'ın cansız bedeni defnedilmek üzere Muş'a gönderildi.

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