İnsansız hava aracı ile zirai ilaçlama eğitimini tamamlayanlara sertifikaları verildi

Elazığ'da insansız hava aracı ile zirai ilaçlama eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Elazığ Valiliği, Fırat Üniversitesi, İl Özel İdaresi, FÜSEM ve İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi Müdürlüğü organizesinde düzenlenen ‘İnsansız Hava Aracı İle Zirai İlaçlama Eğitimi'ni tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi. İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen programa, Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Soner Özgen, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Murat Okubay, FÜSEM Müdürü Doç. Dr. İlyas Somunkıran ile kursiyerler katıldı.

FÜSEM Müdürü Doç. Dr. İlyas Somunkıran, düzenlenen eğitimlerde tarımsal ilaçlamada insansız hava araçları kullanımı konusunda kursiyerlere detayları bilgilerin verildiğini belirtti.

Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Soner Özgen ise, kursu katılan ve başarılı olan kursiyerleri tebrik etti.