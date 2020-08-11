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İntihara teşebbüs eden genci polis ikna etti

Elazığ’da üst geçide çıkarak intihara kalkışan genç, polis ekipleri tarafından ikna edilerek indirildi.

Elazığ'da üst geçide çıkarak intihara kalkışan genç, polis ekipleri tarafından ikna edilerek indirildi.


Olay, Güney Çevre Yolu üst geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üst geçide çıkan Y. K.,intihara teşebbüs etti. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, kısa genci çıktığı yerden indirildi.


Ambulansta sağlık durumu kontrol edilen K., Hastaneye götürüldü.

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