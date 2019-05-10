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İş için, kendini zincirledi

Elazığ’da bir kişi, 7 aydır işsiz olduğunu belirterek, kendini Atatürk heykeline zincirledi.

Elazığ'da bir kişi, 7 aydır işsiz olduğunu belirterek, kendini Atatürk heykeline zincirledi. Olaya müdahale eden güvenlik güçleri şahsı polis merkezine götürdü.


Olay, kent merkezinde öğretmenevi önünde bulunan Atatürk anıtında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmi henüz öğrenilemeyen bir kişi, kendini Atatürk heykeline zincirledi. Kendini zincirleyen şahıs, 7 aydır işsiz olduğunu belirterek yardım değil iş istediğini dile getirdi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelerek şahsın zincirini koparıp, ekip aracına alıp polis merkezine götürdü.

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