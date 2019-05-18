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İş makinesi takla atarak şarampole yuvarlandı

Elazığ’da bir iş makinesinin takla atıp şarampole yuvarlanma anı kameraya saniye saniye yansıdı.

Elazığ'da bir iş makinesinin takla atıp şarampole yuvarlanma anı kameraya saniye saniye yansıdı.


Olay, Elazığ-Pertek yolu üzerinde Gülmez Tepesi mevkiinde bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün hareket ettirmeye çalıştığı küçük bir iş makinesi biranda yokuş aşağı hızlandı. Sürücünün kontrol edemediği iş makinesi ardından yoldan çıkarak takla atıp şarampolden aşağı yuvarlandı. Olayı fark eden çevredekiler hemen yardıma koştu. Yaralı kurtulan sürücü, olay yerinden minibüsle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Öte yandan, kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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